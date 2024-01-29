Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 427 подписчиков

В Китае раскрыли, какая расплата ждет Зеленского из-за уничтожения Ил-76

В Китае раскрыли, какая расплата ждет Зеленского из-за уничтожения Ил-76

Президент Украины Владимир Зеленский столкнется с большими проблемами из-за удара в Белгородской области по самолету Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные, пишет Global Times.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Россиянин
Интересно, а ВСУ не хочет найти тех кто пустил ракеты по самолету?
Ответить
14 час.
Регина Толстоброва
Специально сбили, отомстили всушникам и России неприятность сделать хотели.
Ответить
12 час.
Константин Самарин
Теперь Киев, Вашингтон, Берлин и Лондон из трусов будут выпрыгивать, открещиваясь от этого преступления.  И начнутся укро-немецко-англо-сакские взвизги, что мол, самолет сбила Россия, как это уже было с малайским Боингом, сбитым нацистами, обвинения по которому вся евро-мразь вешает на Россию,
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх