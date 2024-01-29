В Китае раскрыли, какая расплата ждет Зеленского из-за уничтожения Ил-76

Интересно, а ВСУ не хочет найти тех кто пустил ракеты по самолету?

Константин Самарин

Теперь Киев, Вашингтон, Берлин и Лондон из трусов будут выпрыгивать, открещиваясь от этого преступления. И начнутся укро-немецко-англо-сакские взвизги, что мол, самолет сбила Россия, как это уже было с малайским Боингом, сбитым нацистами, обвинения по которому вся евро-мразь вешает на Россию,