Президент Украины Владимир Зеленский столкнется с большими проблемами из-за удара в Белгородской области по самолету Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные, пишет Global Times.
В Китае раскрыли, какая расплата ждет Зеленского из-за уничтожения Ил-76
Комментарии
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Россиянин
Интересно, а ВСУ не хочет найти тех кто пустил ракеты по самолету?
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14 час.
Регина Толстоброва
Специально сбили, отомстили всушникам и России неприятность сделать хотели.
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12 час.
Константин Самарин
Теперь Киев, Вашингтон, Берлин и Лондон из трусов будут выпрыгивать, открещиваясь от этого преступления. И начнутся укро-немецко-англо-сакские взвизги, что мол, самолет сбила Россия, как это уже было с малайским Боингом, сбитым нацистами, обвинения по которому вся евро-мразь вешает на Россию,
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7 час.
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