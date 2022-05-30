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Самые загадочные исторические памятники

Самые загадочные исторические памятники

Люди, живущие тысячи лет назад, создали несколько поразительных строений. Эти сооружения настолько удивительны, что ученые сотни лет искали ответы на вопрос, кто, почему и, самое главное, каким образом их построили не имея должных технологий.

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