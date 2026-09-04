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Статистика преступлений мигрантов в России: Тенденции тревожные

Статистика преступлений мигрантов в России: Тенденции тревожные

В Сети появилась неофициальная статистика преступлений, совершённых в России мигрантами из разных стран.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя В Е
В Е

Что касается темы статьи - то ребята, а чего вы хотели?
Сначала ВЫ САМИ поднимаете истерию, в результате которой "привезти семью, устроить детей в школы" становится сложнее => получаете ситуацию, что семейные люди перестают приезжать в Россию => получаете ситуацию, когда вырастает доля одиноких, молодых, бессемейных мигрантов (у которых меньше сдерживающих факторов, нет детей, нет ответственности, нечего терять) => и ТЕПЕРЬ УДИВЛЯЕТЕСЬ, ЧТО ВАШИ СОБСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИВЕЛИ к неприятным последствиям???