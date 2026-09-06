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Юрист Зайцева: вернуть деньги за подписку поможет служба поддержки сервиса

Юрист Зайцева: вернуть деньги за подписку поможет служба поддержки сервиса

Если вам оформили платную подписку без вашего четкого согласия или без уведомления, можно обратиться за возвратом денег в службу поддержки сервиса.

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