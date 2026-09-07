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Мировое обозрение

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CENTCOM: США перенаправили 94 судна в рамках блокады Ирана

CENTCOM: США перенаправили 94 судна в рамках блокады Ирана

Центральное командование США продолжает наращивать давление на Иран в морской акватории Персидского залива.

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