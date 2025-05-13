Сон: «Я поздравил Кейна с первым трофеем. Был очень рад за него. Надеюсь, «Тоттенхэм» тоже добьется успеха»

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин рассказал, что поздравил своего бывшего одноклубника Гарри Кейна с его первым трофеем в карьере.
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