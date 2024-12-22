В Орловской области местное СМИ лишилось помещения и земли

Региональное правительство своим распоряжением прекратило право постоянного (бессрочного) использования у АУ Орловской области «Редакция газеты «Болховские куранты» излишнее неиспользуемое недвижимое государственное имущество.
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