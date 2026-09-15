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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Родина» проиграла 6 матчей подряд в РПЛ. 2.55 – продление тренда с «Рубином»

«Родина» примет «Рубин» в 9-м туре Альфа-Банк РПЛ. Клуб из Москвы проиграл в 6 матчах подряд во всех турнирах.

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