НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Генменеджер «Ак Барса» об уходе Радулова: «Ожидаем, что появятся новые лидеры, которые также будут заводить команду»

Игрок перешел в «Локомотив». – Нет опасения, что в команде не будет явного лидера, как Александр Радулов?  – Ожидаем, что появятся новые лидеры, которые также будут заводить команду.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх