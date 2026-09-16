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Аргументы и Факты

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Bloomberg: Германия готовится к возможному конфликту с Россией

Bloomberg: Германия готовится к возможному конфликту с Россией

Власти Германии начали готовить медицинскую инфраструктуру страны к возможному вооруженному конфликту, они оценивают способность больниц выдержать массовый приток раненных солдат, пишет Bloomberg.

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