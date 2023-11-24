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Задержаны 16 работников склада Wildberries в Электростали

16 сотрудников склада маркетплейса Wildberries в подмосковной Электростали задержаны за нарушение миграционного законодательства, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

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