Задержаны 16 работников склада Wildberries в Электростали

16 сотрудников склада маркетплейса Wildberries в подмосковной Электростали задержаны за нарушение миграционного законодательства, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
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