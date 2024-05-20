На Свердловскую область надвигается арктический циклон: грядет похолодание

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая, ФедералПресс. После теплых выходных на Средний Урал нагрянет похолодание. Уральский синоптик Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге» рассказал о том, когда свердловчане снова ощутят понижение температуры воздуха.
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