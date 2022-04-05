Хапов возглавил «Локомотив», Ларссон покинул «Спартак», ЦСКА потерпел первое поражение в Кубке Гагарина

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте. Комппер будет помогать Хапову готовить «Локо» к матчам В понедельник вечером на официальном сайте ФК «Локомотив» появилось сообщение, что главным тренером команды назначен Заур Хапов.