ФСБ: дроны для сорванного теракта в Подмосковье хранились в арендованном ангаре

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые должны были быть использованы для сорванной ФСБ РФ атаки на предприятие военно-промышленного комплекса (ВПК) в Московской области, хранились в арендованном ангаре недалеко от цели.
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