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Наш потерянный мир

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ВС РФ беспилотниками поразили четыре сухогруза с грузами для ВСУ

ВС РФ беспилотниками поразили четыре сухогруза с грузами для ВСУ

Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по объектам в украинском порту «Николаев». Согласно данным ведомства, ударные БПЛА поразили четыре сухогруза, которые в момент атаки осуществляли выгрузку грузов для Вооружённых сил Украины.

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