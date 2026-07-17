ВС РФ беспилотниками поразили четыре сухогруза с грузами для ВСУ

Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по объектам в украинском порту «Николаев». Согласно данным ведомства, ударные БПЛА поразили четыре сухогруза, которые в момент атаки осуществляли выгрузку грузов для Вооружённых сил Украины.
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