В ТГК-11 прокомментировали ситуацию с электричеством: В энергосистеме Омска зафиксированы сбои в энергоснабжении.
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В ТГК-11 прокомментировали ситуацию с электричеством: В энергосистеме Омска зафиксированы сбои в энергоснабжении.