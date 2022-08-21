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В Казахстане возбудили дело о трудовом рабстве: Жертва заявила о преступлении из Лаоса через соцсети

В Казахстане возбудили дело о трудовом рабстве: Жертва заявила о преступлении из Лаоса через соцсети

МВД Казахстана возбудило уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы, не связанное с похищением человека" после того, как казахстанка Анель Бермаганбетова через соцсети сообщила подписчикам, что оказалась в трудовом рабстве в Лаосе.

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