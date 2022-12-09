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Вы этого точно не знали: 5 занимательных фактов о новогодних елках!

Вы этого точно не знали: 5 занимательных фактов о новогодних елках!

Богато украшенная елка в период рождественских и новогодних праздников, кажется, всегда была в наших домах и дворах – кто не помнит эту волшебную красоту с самого раннего детства? А откуда пошел этот обычай, и много ли вы знаете о любимом символе зимних торжеств? Пока вы выбираете лесную (или магазинную) зеленую красавицу для встречи Нового года, прячете под нее подарки родным и развешиваете на ветках шарики с блестящей мишурой, предлагаем вам ряд крайне занимательных фактов о новогодней елочке.

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