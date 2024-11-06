Как создать беспроигрышные варианты связок креатив – таргет

Подготовка Работу над рекламной кампанией следует начинать задолго до ее запуска. Для поиска удачных связок, нужно провести большую аналитическую работу, а именно: Проанализировать целевую аудиторию, а после провести дополнительную сегментацию ЦА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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