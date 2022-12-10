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Ирина Винер: «России надо переходить в Азиатский союз гимнастики, если нас приглашают»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер считает, что организации нужно переходить из Европейского гимнастического союза в Азиатский.

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