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Майк Браун: «Люди говорят, что Вемби – не человек, но Леброна тоже нужно отнести к этой категории из-за его долголетия»

Перед предсезонным матче против «Филадельфии» главный тренер « Нью-Йорка » Майк Браун поделился своим мнением о звезде «Сиксерс» Леброне Джеймсе , с которым он успел поработать в «Кливленде».

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