Финансист Родин посоветовал накопить 65 миллионов рублей и больше не работать

Эксперт Родин раскрыл сумму, которую необходимо накопить для получения пассивного дохода.Для того, чтобы получать пассивный доход, эквивалентный сегодняшним 100 тысячам рублей, нужно накопить 65 миллионов рублей за 10 лет.