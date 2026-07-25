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Лучший бомбардир РПЛ уже известен? Соболев круче всех по одному важному показателю

Лучший бомбардир РПЛ уже известен? Соболев круче всех по одному важному показателю

Форвард «Зенита» в огне!Действующий чемпион РПЛ «Зенит» по-чемпионски начал новый сезон. Уже в первом тайме стартового матча петербуржцы просто уничтожили «Акрон», забив три мяча за 34 минуты!А главным героем этого голевого безумия стал Александр Соболев.

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