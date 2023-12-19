Благодаря Путину в политический оборот введено понятие «Новороссия», — Чаленко

Сегодня многих интересует вопрос, каким будет демонтаж Украины. В разные периоды выдвигалось много теорий и предложений, от новых государственных образований на Юго-Востоке Украины до вхождения украинских областей в состав Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии