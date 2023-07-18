МОЯ СТРАНА

6 766 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР МУЛЯЛИН
    Бла, Бла, Бла. Все эти упыри, Силуяновы, Набиулины, и т.д., враги России и простого народа подводят к одному ! Необхо...НАБИУЛЛИНА ВОДИТ ...
  • C Major
    с какого хрена бесплатно?В 90-х простили все долги,когда нам самим нужно было вставать на ноги,теперь опять направо -...РОССИЯ ОТМЕНИЛА И...
  • А Кудасов
    Наверное к началу ВОВ наша техника тоже в 3-4 раза была дешевле иностранной и мы дружно гордились этим. Вон сколько о...Су-57 теперь точн...

Made in Ireland: в Николаеве нашли загадочный обломок «Герани» (ФОТО)

Made in Ireland: в Николаеве нашли загадочный обломок «Герани» (ФОТО)

После ночной атаки на Одесскую и Николаевскую области, в ходе которой были поражены порты и портовая инфраструктура, был обнаружен обломок беспилотника-камикадзе «Герань-2», где на детали мотора стояло тиснение Made in Ireland — Сделано в Ирландии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх