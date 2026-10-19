В баре фешенебельного нью-йоркского отеля 11 Howard на Сохо шампанское Dom Pérignon лилось рекой, а стодолларовые купюры переходили из рук в руки с такой небрежной легкостью, словно это были бумажные салфетки.
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