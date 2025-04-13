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Трамп объявил о расследовании цепочек поставок электроники и полупроводников

Трамп объявил о расследовании цепочек поставок электроники и полупроводников

Президент США Дональд Трамп объявил о расследованиях в сфере пошлин, охватывающих цепочку поставок электроники и полупроводников, акцентируя внимание на несправедливых торговых практиках, особенно со стороны Китая.

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