Почему?... почему же Россия не хочет быть хорошей...

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Стать приличным человеком трудно. И долго. А вот мерзостью стать, так это просто и быстро. До плохого всегда один шаг. Доверие россиян хохлам надо заслужить. И будет это в далеком-предалеком будущем. А сейчас надо прекратить это недогосударство. Раскатать в пыль, а что останется, вот из него можно попытаться вновь сделать Новороссию. "Украина, хохлы, бандеровцы" - это слова из энциклопедии 2500-х годов.