«Мы должны. Нам с ними жить»(с). Да что за ущербная, или, как сейчас говорят, куколдская логика и позиция? Почему, массаракш, нам с ними? А давайте повернем «стрелочку» все-таки.
Почему?... почему же Россия не хочет быть хорошей...
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вернутся парни с СВО И ИХ НА РУКОВОДСТВО,А ВСЕХ ПЕДИКОВ НА Х..
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13 час.
С С
Стать приличным человеком трудно. И долго. А вот мерзостью стать, так это просто и быстро. До плохого всегда один шаг. Доверие россиян хохлам надо заслужить. И будет это в далеком-предалеком будущем. А сейчас надо прекратить это недогосударство. Раскатать в пыль, а что останется, вот из него можно попытаться вновь сделать Новороссию. "Украина, хохлы, бандеровцы" - это слова из энциклопедии 2500-х годов.
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10 час.
Анатолий Зотов
Меня тоже сильно напрягает(смешит), когда беглые правители Украины, про...( каждый сам продолжит) Родину, начинают поучать российских начальников воевать и руководить.
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9 час.
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