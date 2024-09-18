Беженцы из Курской области просят уточнить их статус

Депутаты Курской областной думы обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и председателю Правительства Михаилу Мишустину с просьбой расширить категорию россиян, которых можно признать вынужденными переселенцами.
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