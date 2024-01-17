«Олимпиакос» расторгнет контракт с Джорджем Папасом

Легкий форвард (25 лет, 196 см), как ожидается, продолжит карьеру в «Промитеасе». В 10 матчах чемпионата Греции Папас набирает 2,9 очка и 0,9 подбора в среднем за игру.
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