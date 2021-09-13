Депутат Рады рассказал об одной из самых громких побед над Москвой

Депутат Рады Гончаренко: 8 сентября 1514 года состоялась громкая победа над Москвой Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко назвал итог битвы под Оршей 8 сентября 1514 года в ходе русско-литовской войны «одной из самых громких побед» над Москвой.