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Депутат Рады рассказал об одной из самых громких побед над Москвой

Депутат Рады рассказал об одной из самых громких побед над Москвой

Депутат Рады Гончаренко: 8 сентября 1514 года состоялась громкая победа над Москвой Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко назвал итог битвы под Оршей 8 сентября 1514 года в ходе русско-литовской войны «одной из самых громких побед» над Москвой.

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Лев Добрый
А где там хохло-стан, там были литовцы и поляки. У фашистов (1941-45 г.г.) тоже было много побед в сражениях, но войну продули с треском.
Андрей Викторов
ВЛАДИСЛАВ
Какие беспокойные люди эти хохлы. всегда им больше всех надо, везде лезут со своим участием, везде начинают давать оценку другим, выпячивают свою якобы исключительность. В общем ведут себя как доступная за деньги стервозная шлюха.
Владимир Амосов
Петр ! тоже одно сражение проиграл шведам. А потом наголову разгромил их под Полтавой вместе с предателями-холуями хохлами.
Александр Новицкий
Дебильный Позор в Одессе
Александр Новицкий
Петр ! тоже одно сражение проиграл шведам. А потом наголову разгромил их под Полтавой вместе с предателями-холуями хохлами.
Дмитрий Гурин
Видимо г. (не господин) Гончаренко, читает исторические документы как инструкцию к пылесосу: начало-пропуск-середина- чесание затылка- ааааа ну все понял!!!
Юрий Седов
Гончаренко - это говночист в резиновых перчатках.
Сергей Морозов
ДЕБИЛЫ бля..

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