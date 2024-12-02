ФНС заблокировала счета компании Артема Чекалина

А также его партнера по бизнесу Романа Вишняка Счета компании блогера Артёма Чекалина и его бизнес-партнера Романа Вишняка были заблокированы по решению Федеральной налоговой службы (ФНС), как сообщает «РИА Новости», ссылаясь на данные сервиса «БИР-Аналитик».