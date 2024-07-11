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В Керчи мошенники оставили без квартир более 100 пенсионеров и алкоголиков

В Керчи мошенники оставили без квартир более 100 пенсионеров и алкоголиков

В Керчи полиция и ФСБ пресекли деятельность мошенников в сфере недвижимости. Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, с 2019 года мошенники искали пожилых одиноких людей, либо злоупотребляющих алкоголем или имеющих психические расстройства, в чьей собственности находятся объекты недвижимого имущества, в том числе долевой собственности.

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