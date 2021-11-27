Понятная пенсионная реформа и ещё 10 законных требований россиян

Впереди выборы, и это шанс изменить что-то в нашей стране. Начало разговора. Авторские права на изображение принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ На основании Статьи 3 Конституции РФ, являясь единственным источником власти в стране, народ России и каждый гражданин вправе требовать от лиц, избранных и назначенных на государственные должности для управления страной, а также от избранных депутатов всех уровней следующего: Внедрения в стране понятной и чёткой пенсионной системы, гарантирующей гражданам не «возраст дожития», когда пенсия 12000 и коммуналка 3000, а полноценный заслуженный отдых, получение участниками ВОВ пенсий не менее, чем в странах, проигравших вторую мировую войну.