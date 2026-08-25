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Экс-премьер Украины: удары по портам оставят Киеву лишь 15–20% экспортных возможностей

Экс-премьер Украины: удары по портам оставят Киеву лишь 15–20% экспортных возможностей

Украинские порты теряют экспортный потенциал МОСКВА, 25 августа, ФедералПресс. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал реальное состояние экономики страны на фоне массированных ударов российских войск по портовой и логистической инфраструктуре.

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