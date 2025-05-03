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ЕС на грани кризиса: анализ Золтана Кошковича о конфликте на Украине

ЕС на грани кризиса: анализ Золтана Кошковича о конфликте на Украине

Аналитик Золтан Кошкович предсказывает кризис в ЕС из-за действий Брюсселя в конфликте на Украине. Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что Запад вовлечён в прокси-войну и предупреждает, что вступление Украины в ЕС может привести к бесконечным конфликтам.

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