В новых регионах России восстановили более половины учебных заведений

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях восстановили более половины учебных заведений. Об этом информационной службе «Вести» сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
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