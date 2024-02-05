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Британцы признают и пытки в тюрьмах, и политических заключённых на Украине, и всё это поддерживают!

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Больное укронацистское общество "The Guardian" опубликовала репортаж из украинских тюрем, в которых находятся украинцы, осужденные по обвинению в сотрудничестве с РФ.

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Комментарии
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Лариса Фомичева
Извиняюсь,что не по теме,но,уменя вопрос.Ко всем давнишним пользователям.Если я получаю комментарий на свой,то меня не перебрасывает автоматом именно на этот коммент.А только на всю линейку комментариев.А если их 400? Или даже больше?Это мне жмакать и жмакать,ища свой? Это только у меня так,или у всех? Если что,то моя ОС Win 8.1
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7 час.
Aleksandr Sobolev
&quot;&quot;Фердман &quot;-этим сказано всё.&quot;😀 СПОЕМ!!!
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7 час.
ЕБ
Елена Бреслова
бритты самые первые фашисты на планете! одним словом наглоскуны!
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6 час.

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