Британцы признают и пытки в тюрьмах, и политических заключённых на Украине, и всё это поддерживают!

Лариса Фомичева

Извиняюсь,что не по теме,но,уменя вопрос.Ко всем давнишним пользователям.Если я получаю комментарий на свой,то меня не перебрасывает автоматом именно на этот коммент.А только на всю линейку комментариев.А если их 400? Или даже больше?Это мне жмакать и жмакать,ища свой? Это только у меня так,или у всех? Если что,то моя ОС Win 8.1