Больное укронацистское общество "The Guardian" опубликовала репортаж из украинских тюрем, в которых находятся украинцы, осужденные по обвинению в сотрудничестве с РФ.
Британцы признают и пытки в тюрьмах, и политических заключённых на Украине, и всё это поддерживают!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лариса Фомичева
Извиняюсь,что не по теме,но,уменя вопрос.Ко всем давнишним пользователям.Если я получаю комментарий на свой,то меня не перебрасывает автоматом именно на этот коммент.А только на всю линейку комментариев.А если их 400? Или даже больше?Это мне жмакать и жмакать,ища свой? Это только у меня так,или у всех? Если что,то моя ОС Win 8.1
Ответить
7 час.
Aleksandr Sobolev
""Фердман "-этим сказано всё."😀 СПОЕМ!!!
Ответить
7 час.
ЕБ
Елена Бреслова
бритты самые первые фашисты на планете! одним словом наглоскуны!
Ответить
6 час.
Свежие комментарии