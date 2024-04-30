В Подмосковье водитель-мигрант ударил подростка по лицу. Поводом для агрессии послужила не прошедшая через терминал оплата проезда.
Водитель-мигрант ударил подростка по лицу в Подмосковье. Пассажиры спасли от дальнейшей расправы
Комментарии
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widgmailru гуськов
а басмачу уши отрезать к ебеням...
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2 час.
Алатырка
Наши люди, вне зависимости от национальности, руки не распускают, это обычно тупые обитатели кишлаков и аулов-у них по другому, в силу менталитета, скудного знания законов и косноязычия по другому не принято.
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41 мин.
Алатырка
Ну подло врете по ходу вы-я не знаю в каком у вас государстве написано. Но вообще оплата проезда и наличными и переводами законодательно запрещена, а в автобусах висят объявления о том, что при неработающем терминале проезд бесплатный. Это чтоб особо хитрожопые приезжие свой чуркестан здесь не устраивали. А вообще за это надо штраф впаять, моральный ущерб, и выслать-причем если приперся с каналом-весь кагал
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37 мин.
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