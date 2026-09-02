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Царьград

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Positive Technologies запустила платформу для обнаружения кибератак

Positive Technologies запустила платформу для обнаружения кибератак

Positive Technologies внедрила платформу Security Lakehouse для выявления кибератак. PT Cloud AF на её основе идентифицирует IP-адреса злоумышленников, атакующих одновременно несколько организаций.

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