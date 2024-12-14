В Санкт-Петербурге появится «Дедморобус» (видео)

В последние годы появление под Новый год «Дедморобуса» стало в Северной столице доброй традицией. Если вы не в курсе, рассказываем: олдскульный ЛАЗ-965, украшенный гирляндами, елочными игрушками, сосновыми ветками и подарками, курсирует по улицам города в увеселительных целях.