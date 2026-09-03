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«Лесту» могут продать частному инвестору в сентябре-октябре 2026 года

Министерство финансов надеется, что компанию «Леста» получится продать уже в сентябре-октябре 2026 года.

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