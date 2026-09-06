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Конго и её подводное продолжение: загадки самой глубокой реки планеты

Представьте себе реку, которая не заканчивается там, где встречается с океаном. Которая продолжает течь — но уже не по суше, а по дну Атлантики, скрытая от глаз многометровой толщей воды.

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