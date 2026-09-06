Конго и её подводное продолжение: загадки самой глубокой реки планеты

Представьте себе реку, которая не заканчивается там, где встречается с океаном. Которая продолжает течь — но уже не по суше, а по дну Атлантики, скрытая от глаз многометровой толщей воды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г Как частная иници...
- Почему большая бе...
- SI Почему троичная «...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым