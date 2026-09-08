Мощные лесные пожары второй день полыхают в Анталье. Борьбу с огнем осложняет сильный ветер. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на администрацию провинции и управление лесного хозяйства Турции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ НАТО может за час...
- ДВ Порог "легального...
- В МВД предложили ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым