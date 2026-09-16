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Новые подходы к поддержке подростков обсудили в Алтайском крае

Новые подходы к поддержке подростков обсудили в Алтайском крае

15 сентября в Алтайском институте развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова прошла региональная стратегическая сессия "Переправа: от понимания к действию".

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