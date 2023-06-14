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Посол Антонов: США втягиваются в пучину конфликта на Украине, заставляют десятки стран поставлять вооружения режиму Зеленского

Посол Антонов: США втягиваются в пучину конфликта на Украине, заставляют десятки стран поставлять вооружения режиму Зеленского

США втягиваются в пучину конфликта на Украине, заставляют десятки государств передавать вооружения режиму президента Владимира Зеленского.

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