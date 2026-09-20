В Софьино 15-летняя девочка и её брат потеряли обоих родителей при атаке БПЛА

Число жертв из-за атаки ВСУ в Подмосковье выросло до трёх.Выросло число жертв после ночного налёта на Подмосковье.
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