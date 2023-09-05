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Происшествия в Миллерово: задержан разыскиваемый Интерполом и водка без акцизных марок

Из доклада об оперативной обстановке на территории Миллеровского района в период с 28 августа по 3 сентября 2023 года на планерном совещании у главы администрации Миллеровского района.

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