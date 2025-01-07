«Беляковы в отпуске»: Телезритель в Турции

«Беляковы в отпуске» — фильм о жителе Таганрога, который любит разговаривать с телевизором, стал полнометражным режиссерским дебютом Александра Назарова, а Сергей Светлаков вернулся к знакомому образу, а также выступил сценаристом и продюсером.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии