«Россети»: Непогода нарушила энергоснабжение в семи регионах России

Мощный циклон с ливнями, грозами, градом и штормовым ветром обрушился на северо-западные и центральные регионы России, в результате в Новгородской, Ленинградской, Тверской, Калужской и Тульской областях были зафиксированы локальные нарушения электроснабжения.