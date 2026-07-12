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Парламентская газета

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«Россети»: Непогода нарушила энергоснабжение в семи регионах России

«Россети»: Непогода нарушила энергоснабжение в семи регионах России

Мощный циклон с ливнями, грозами, градом и штормовым ветром обрушился на северо-западные и центральные регионы России, в результате в Новгородской, Ленинградской, Тверской, Калужской и Тульской областях были зафиксированы локальные нарушения электроснабжения.

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